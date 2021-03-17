США введут санкции против России из-за вмешательства в выборы

На следующей неделе США введут санкции в отношении стран, которые пытались вмешаться в выборы президента 2020 года. Среди них Россия, Китай и Иран.

Об этом говорится в отчете Управления национальной разведки США, а также пишет CNN со ссылкой на три представителя Государственного департамента.

"Министр финансов по согласованию с госсекретарем, генеральным прокурором и министром внутренних дел наложит соответствующие санкции за действия, которые были определены как иностранное вмешательство в выборы в США", – говорится в тексте документа.

При этом официальные лица не разглашают подробностей с санкциями. Известно только, что они будут нацелены на ряд стран, включая Россию, Китай и Иран.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Совет Европейского Союза на полгода продлил санкции против России за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.