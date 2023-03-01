ПриватБанк изменил правило для "Приват24": что нужно знать

Новые пользователи Приват24 теперь могут добавить свои персональные данные через портал Дія. Финучреждение упростило процесс идентификации личности.

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Клиентам нужно будет только открыть digital-карту, и они сразу могут начинать пользоваться приложением. Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Процесс идентификации личности необходим для авторизации в Приват24 и регистрации. Для этого пользователь должен предоставить свои персональные данные.

Ранее стало известно, что украинцы могут подать заявление о регистрации брака на портале Дія. Это можно сделать буквально в несколько кликов, ходить в ДРАЦС (Государственный реестр актов гражданского состояния граждан) теперь не обязательно.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства цифровой трансформации сегодня, 27 февраля. Чтобы подать заявление в Дія, нужно выполнить всего несколько простых действий в приложении. Після проходження цих кроків ДРАЦС надішле відповідь та деталі щодо церемонії на вашу електронну пошту. Подати заяву онлайн можна всего за 10 хв., зазначають в міністерстві.

OBOZREVATEL писал ранее, что ПриватБанк без предупреждения блокирует счета украинцев и отказывает в обслуживании – детали.