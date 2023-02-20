ПриватБанк без предупреждения блокирует счета украинцев и отказывает в обслуживании: что происходит 

Украинцы жалуются на закрытие своих счетов в ПриватБанке. Финансовое учреждение говорят, что руководствуются законами и нормативными актами НБУ, однако при этом конкретную причину своим клиентам не называют.

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На профильном форуме Минфин за несколько недель появился целый ряд жалоб на закрытии счетов в "Привате". Карты блокируют украинцам за границей, тем, кто остался на оккупированных территориях.

"Была клиентом больше 10 лет, теперь вообще непонятно, как действовать дальше, когда осталась за границей без средств", – жалуется клиентка ПриватБанк. Финансовое учреждение имеет право отказаться от сотрудничества с клиентом без предупреждения. При этом остаток средств со счета обязаны перевести на ту карту, которую укажет клиент.

Еще одна клиентка рассказывает: о том, что ей заблокировали счет, она узнала, когда не смогла воспользоваться услугами Приват24. Теперь же предлагают написать заявление для того, чтобы перевести остаток средств на карту другого банка. "Приват" сотрудничать с клиенткой отказываются.

В самом банке поясняют: они действуют строго согласно действующему законодательству. Банк обязан проводить денежный мониторинг, делать все, чтобы клиенты не использовали банк для отмывания денег, мошеннических схем, уклонения от уплаты налогов и т.д.

"К сожалению, на текущий момент ваше обслуживание в банке ограничено. Дополнительно вам направлен официальный ответ банком по данному вопросу", – пояснили в банке.

Как сообщал OBOZREVATEL, пока эксперты не видят причин скупать доллары. Более выгодным вариантом специалисты считают вложение сбережений в гривневые ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа Украины).