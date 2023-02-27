Украинцы теперь могут подать заявление о регистрации брака в Дії: инструкция

Украинцы могут подать заявление о регистрации брака в приложении Дія. Это можно сделать буквально в несколько кликов, ходить в ЗАГС (Государственный реестр актов гражданского состояния граждан) теперь не обязательно.

Видео дня

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства цифровой трансформации сегодня, 27 февраля. Чтобы подать заявление в Дії, нужно:

Авторизироваться в Дії и перейти в раздел "Семья". Выбрать услугу "Заявление о браке". Заполнить заявление и выбрать время и место регистрации. Уплатить административный сбор. Подписать заявление электронной подписью. Чтобы ваш партнер авторизовался в своем кабинете на портале, перешел на заявление по ссылке из почты и подписал его электронной подписью.

После прохождения этих шагов ДРАЦС пришлет ответ и детали церемонии на вашу электронную почту. Подать заявление онлайн можно всього за 10 мин., отмечают в министерстве.

Стоимость услуги – от 0,85 до 1 649,85 грн. Это зависит от выбранных услуг и дня регистрации брака. Услуга предоставляется в период рабочего дня.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине с 25 февраля жители деревень смогут обменять старые обычные лампочки на новые LED. Это можно сделать в Дії.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!