Украинцы теперь могут подать заявление о регистрации брака в Дії: инструкция
Украинцы могут подать заявление о регистрации брака в приложении Дія. Это можно сделать буквально в несколько кликов, ходить в ЗАГС (Государственный реестр актов гражданского состояния граждан) теперь не обязательно.
Об этом рассказали в пресс-службе Министерства цифровой трансформации сегодня, 27 февраля. Чтобы подать заявление в Дії, нужно:
- Авторизироваться в Дії и перейти в раздел "Семья".
- Выбрать услугу "Заявление о браке".
- Заполнить заявление и выбрать время и место регистрации.
- Уплатить административный сбор.
- Подписать заявление электронной подписью.
- Чтобы ваш партнер авторизовался в своем кабинете на портале, перешел на заявление по ссылке из почты и подписал его электронной подписью.
После прохождения этих шагов ДРАЦС пришлет ответ и детали церемонии на вашу электронную почту. Подать заявление онлайн можно всього за 10 мин., отмечают в министерстве.
Стоимость услуги – от 0,85 до 1 649,85 грн. Это зависит от выбранных услуг и дня регистрации брака. Услуга предоставляется в период рабочего дня.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине с 25 февраля жители деревень смогут обменять старые обычные лампочки на новые LED. Это можно сделать в Дії.
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