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Украинцы теперь могут подать заявление о регистрации брака в Дії: инструкция

Владимир Пазий
Экономика
1 минута
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Как подать заявление на брак в Дії

Украинцы могут подать заявление о регистрации брака в приложении Дія. Это можно сделать буквально в несколько кликов, ходить в ЗАГС (Государственный реестр актов гражданского состояния граждан) теперь не обязательно.

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Об этом рассказали в пресс-службе Министерства цифровой трансформации сегодня, 27 февраля. Чтобы подать заявление в Дії, нужно:

  1. Авторизироваться в Дії и перейти в раздел "Семья".
  2. Выбрать услугу "Заявление о браке".
  3. Заполнить заявление и выбрать время и место регистрации.
  4. Уплатить административный сбор.
  5. Подписать заявление электронной подписью.
  6. Чтобы ваш партнер авторизовался в своем кабинете на портале, перешел на заявление по ссылке из почты и подписал его электронной подписью.
Заявление на брак в приложении Дія

После прохождения этих шагов ДРАЦС пришлет ответ и детали церемонии на вашу электронную почту. Подать заявление онлайн можно всього за 10 мин., отмечают в министерстве.

Стоимость услуги – от 0,85 до 1 649,85 грн. Это зависит от выбранных услуг и дня регистрации брака. Услуга предоставляется в период рабочего дня.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине с 25 февраля жители деревень смогут обменять старые обычные лампочки на новые LED. Это можно сделать в Дії.

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