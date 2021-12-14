В Офисе президента открестились от блокирования 'зеленых' долгов

Публикации в СМИ утверждали, что указание заблокировать выплату долга за "зеленую" энергию поступило из Офиса президента.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак утверждает, что Офис не имеет отношения к блокированию выплаты долга производителем "зеленой" энергии из средств "целевого" кредита от ЕС, сообщает "Главком".

Об этом говорится в ответе руководителя Офиса президента на запрос адвокатского объединения "Василь Кісіль і Партнери".

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"Ваш адвокатский запрос о предоставлении правовой помощи ДТЭК Ботиевская ВЭС, связанной с деятельностью ГП "ГарПок" и АО "Ощадбанк", рассмотрено. Сообщаем, что запрашиваемая вами информация не касается полномочий Офиса президента Украины", – говорится в ответе на адвокатский запрос.

Адвокатская компания направила запрос в Офис президента после официальных заявлений уполномоченного представителя ГП "Гарантированный покупатель" в Хозяйственном суде Киева, что решение о блокировании платежей в адрес ДТЭК было принято "на самом-самом верху", указывая на Офис президента Украины.

Также это подтверждали многочисленные публикации в СМИ, которые утверждали, что указание заблокировать выплату долга за "зеленую" энергию из средств целевых еврооблигаций в адрес компании ДТЭК ВИЭ принято в Офисе президента Украины.

Как сообщалось, в ноябре НЭК "Укрэнерго" за счет размещения целевых "зеленых" еврооблигаций привлекла 825 млн евро у европейских инвесторов, включая ЕБРР.

13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомила западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовала провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Компания инициировала уголовный процесс в Украине и Великобритании в отношении должностных лиц ГП "Гарантированный покупатель" и правительства из-за вмешательства в процесс распределения целевого кредита от ЕС.

ДТЭК ВИЭ официально уведомило руководство ГП "Гарантированный покупатель" о совершаемом им уголовном преступлении.

По оценкам главы энергетического направления "Национального союза юристов" Александра Трохимца, действия руководства ГП "Гарантированный покупатель" являются прямым нарушением украинского законодательства, что влечет неотвратимость уголовного наказания.