Великобритания готова отправить военный контингент в Украину: Стармер назвал условие

Великобритания может направить военный контингент в Украину после достижения мирного урегулирования с Россией. Британские солдаты помогут гарантировать выполнение соглашения и укреплять обороноспособность Украины.

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Поддержка будет всесторонней, включая активное присутствие военных в воздухе и на земле. Об этом заявил премьер-министр Кир Стармер во время саммита по Украине, который состоялся в Лондоне 2 марта, сообщает Sky News.

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