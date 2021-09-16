В МВФ подтвердили визит миссии в Украину до конца сентября

Оценочная миссия Международного валютного фонда по вопросам первого пересмотра программы stand-by начнет работу уже в этом месяце – во второй половине сентября. На этот раз представители МВФ не приедут лично и все переговоры будут проходить в виртуальном формате (в онлайн-режиме).

Об этом в четверг, 16 сентября, сообщил представитель МВФ Джерри Райс на традиционном брифинге в Вашингтоне, передает Интерфакс-Украина. Отмечается, что Райс не уточнил дату начала работы миссии.

"Не могу дать никаких деталей о таймлайне выделения денег или о расширении (программы) ... Дискуссии продолжаются", - сказал представитель МВФ на просьбу журналистов прокомментировать заявления представителей правительства Украины.

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Напомним, что накануне премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал начало работы миссии МВФ 18 сентября. По его словам, эта миссия будет завершающей в подготовке к выдаче Украине нового транша. Поскольку, по словам премьера, наша страна выполнила все условия и показатели, которые были прописаны в меморандуме, никаких барьеров для получения денег.

Правительство ожидает позитивное окончание миссии и выделения очередного кредитного транша. Речь идет о кредите в размере 750 млн долларов уже в ноябре 2021 года.

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