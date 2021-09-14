Украина может получить кредит МВФ в ноябре: в Кабмине рассказали об условиях и сумме

В Украине в ближайшее время состоится завершающая миссия МВФ, которая может закончится выделением очередного кредитного транша. Речь идет о кредите в размере 750 млн долларов уже в ноябре 2021 года.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал 14 сентября на своей пресс-конференции. Мероприятие транслировалось на официальной странице Кабмина в YouTube.

"Эта миссия будет завершающей в подготовке к выдаче нового транша, мы выполнили все условия, все показатели, которые были прописаны в меморандуме. Мы ожидаем позитивное окончание миссия", – сказал премьер.

Также Шмыгаль отметил:

президент Владимир Зеленский лично провел переговоры с руководством МВФ;

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Украина пошла на все условия, которые просил кредитор;

никаких барьеров для получения денег нет.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в разговоре с международной прессой заявил, что МВФ по отношению к Украине "поступает несправедливо". Новый кредитный транш привязали к реализации реформ, при этом не учитывается, что в стране идет война, борьба с олигархами и коррупцией.

Но даже если транша не будет, президент уверен, что страна "будет жить" и для этого все есть. Мол, уже увеличили таможенные и налоговые поступления, убыточные предприятия начинают зарабатывать и т.д.

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