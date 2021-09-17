В 'Довире' поддержали обращение в Венецианскую комиссию по поводу проекта закона об олигархах

Решение спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова обратиться в Венецианскую комиссию по поводу проекта закона об олигархах оправдано и призвано защитить парламентаризм в Украине.

Об этом заявил лидер партии "Наш Край", член парламентской группы "Довира" Сергей Шахов в эфире телеканала "Украина 24".

"Именно Разумков спасает парламентаризм, чтобы не было коррупции политической, не было давления на депутатов со стороны офиса президентов или силовых структур", – заявил Шахов.

Он подчеркнул, что проблема Украины не крупный бизнес, который платит налоги, модернизирует предприятия и создает рабочие места, а "скрытые олигархи", которые обогащаются на контрабанде и других теневых потоках.

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"Давайте говорить правду: есть олигархи открытые, и все о них знают – их предприятия работают, платят налоги и люди знают этих людей. Но есть скрытые олигархи. Только на контрабанде из-за вот-таких скрытых олигархов страна теряет 600 млрд гривен в год", – добавил Шахов.

Ранее на передаче проекта закона №5599 об олигархах для проверки в Венецианскую комиссию настаивали 4 парламентских фракции – "Европейская солидарность", "Батьківщина", "ОПЗЖ" и "Голос".

15 сентября Венецианская комиссия подтвердила начало рассмотрения проекта закона об олигархах на запрос Украины. Строки рассмотрения пока не известны.

Первой с предложением направить проект закона в Венецианскую комиссию выступила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Согласно ее заключению, проект противоречит Конституции и нарушает права человека.

Решение обратиться в Венецианскую комиссию приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине. Сам проект закона об олигархах на форуме YES раскритиковали иностранные дипломаты, бизнесмены и представители международных организаций как нарушающий принципы демократии, верховенства права и свободы слова.