В 2022 году Метинвест намерена инвестировать в Украину 1,2 млрд долларов

В 2022 году группа Метинвест продолжит экологическую модернизацию своих предприятий и намерена инвестировать в это более 1,2 млрд долларов. Такие капитальные вложения на 18% превысят прошлогодние.

Об этом сообщила пресс-служба компании. Один из ключевых проектов — реконструкция газоочисток в кислородно-конвертерном цехе "Азовстали".

Новые очистные системы планируется ввести в эксплуатацию поэтапно в течение 2022-2023 годов. Ожидается, что реконструкция станет самым большим экопроектом в истории Группы: инвестиции превысят 180 млн долларов.

Также в этом году завершится реконструкция газоочистных установок литейных дворов и бункерной эстакады доменной печи №4 и строительство воздухоразделительной установки на ММК им. Ильича. Кроме того, планируется произвести замену газоочисток обжиговой машины Lurgi-552А на Северном ГОКе.

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В 2021 году Метинвест завершил несколько крупных инвестиционных проектов, среди которых — ввод в эксплуатацию комплексов циклично-поточной технологии на Северном и Ингулецком ГОКах.

Также в прошлом году Группа запустила масштабный проект строительства нового цеха по производству холоднокатаного проката, оцинкованного и окрашенного рулона на ММК им. Ильича. Общие инвестиции в проект превысят 1 млрд долларов. Проект позволит заместить более 1 млн тонн импорта высококачественным отечественным продуктом.

Ещё один крупный экологический проект 2021 года – реконструкция с новым строительством газоочистных установок литейных дворов и бункерной эстакады доменной печи №5 на ММК им. Ильича.

В 2021 году Группа инвестировала не только в собственное производство. В Мариуполе началось строительство Метинвест Политехники – первого в Украине негосударственного ультрасовременного технического университета. В новом вузе, на строительство и запуск которого будет направлено более 30 млн евро, внедрят технологии ведущих мировых производителей. Метинвест Политехника станет новым стандартом качественного образования в стране, которое будет бесплатным для украинцев.

Всего за 16 лет работы Группа Метинвест инвестировала в модернизацию производства более 11 млрд долларов. Среди крупнейших реализованных инвестпроектов – строительство машины непрерывного литья заготовок №4, реконструкция газоочисток агломерационной фабрики и листопрокатного стана 1700 на ММК им. Ильича, а также модернизация обогатительной фабрики Центрального ГОКа, который начал производство железорудного концентрата и окатышей для технологии прямого восстановления железа (технология DRI).

За 16 лет своей работы Метинвест вместе с ассоциированными и совместными предприятиями перечислил в бюджеты всех уровней Украины более 217 млрд грн налоговых отчислений, из которых только в 2021 году – рекордные 52,7 млрд грн. Эти налоги дали возможность поддержать ослабленную коронакризисом экономику страны и городов, где работают предприятия Группы.

Метинвест продолжает развивать инфраструктуру в городах своего присутствия, ремонтировать больницы, вкладывать в образование, культуру и спорт. Социальные инвестиции Группы за 16 лет уже превысили 3,4 млрд грн.

Одним из первых в стране Метинвест пришел на помощь в борьбе с распространением коронавируса. С начала пандемии Группа направила на эти цели более 280 млн грн. Метинвест продолжает передавать больницам необходимые медикаменты и оборудование. В больницах Мариуполя, Запорожья, Покровского, Авдеевки и Кривого Рога установлено 6 кислородных станций, а также обустроено более 1067 кислородных точек для лечения больных коронавирусом. Только за 2021 год Метинвест бесплатно передал 7,5 тысяч тонн кислорода для более чем 110 украинских больниц в 17 областях Украины.

"У нас с вами одна цель — сильные и успешные предприятия, сильный, мирный и успешный Мариуполь, сильная, мирная, единая и независимая Украина. Мы любим Мариуполь. Мы любим Украину. Мы верим в Мариуполь. Мы верим в Украину. Вместе мы добьёмся с вами больших успехов. Мы продолжаем строить, продолжаем инвестировать. Группа Метинвест направит более 1 млрд долларов инвестиций в этом году. А в Мариуполе будет построен новый университет", – сказал акционер Группы Метинвест Ринат Ахметов.

"За последние годы Мариуполь стал одним из самых красивых и прогрессивных городов Украины. Группа Метинвест совместно с местными властями вкладывают большие средства в создание современного города с развитой инфраструктурой. Ещё многое предстоит сделать, но уже сейчас модель развития Мариуполя, где бизнес и власти достигли наибольшей степени взаимодействия, является примером для других муниципалитетов в Украине. Уверен, благодаря такому уровню инвестиций в производство, в экологические и образовательные проекты мариупольчане смогут и дальше гордиться своим городом, а их дети захотят остаться жить в нем", – отметил акционер Вадим Новинский.

"Метинвест показал высочайший уровень патриотизма и веры в государство, инвестировав рекордную в истории компании сумму средств в развитие промышленности в Украине. В прошлом году мы вложили более 1 миллиарда долларов в проекты, которые делают украинскую промышленность современнее, конкурентнее и экологичнее. Однако наши инвестиции не ограничиваются лишь производством. Мы делаем все, чтобы в городах было комфортно жить и работать, а украинцы гордились своей страной", – сказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.