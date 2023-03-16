Украинцам в магазинах продают опасные фальсификаты продуктов: как распознать

Украинцам в магазинах часто попадаются фальсификаты и некачественные продукты. Чтобы не купить такой, нужно прежде всего обращать внимание, как выглядит продукция снаружи и сам прилавок, а также обязательно просматривать сроки хранения и состав.

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Опаснее всего покупать товары на акционных полках. Об этом рассказала OBOZREVATEL Лариса Баль-Прилипко, декан факультета пищевых технологий и управления качеством продукции АПК Национального университета биоресурсов и природопользования (НУБиП).

"Лучшее (качество. – Ред.) будет в магазине, где соблюдают санитарные нормы. Я имею в виду, если вы в торговых сетях берете, это более-менее уже есть какая-то безопасность. Если на стихийных рынках, тогда каждый покупатель уже рискует сам своим здоровьем. Конечно, когда сегодня такое сложное время для Украины, мы ходим в супермаркеты – и привычно люди смотрят: какие же акции есть. Они привлекают, лежат на ярких полках, и на них люди обращают внимание", – рассказывает специалист.

Однако акционным почти всегда, если речь идет о продуктах питания, то товар, срок хранения которого скоро истекает. Поэтому нужно пристально подходить к выбору продукта.

"Что нужно знать об акционных продуктах? Они должны быть на эти сутки безопасными, поэтому прежде всего мы должны обращать внимание на маркировку. В маркировке есть производитель продукции, его состав и цена, которая была, а возможно, и которая сейчас. Обязательно нужно смотреть на сроки хранения", – объясняет Баль-Прилипко.

При этом здесь есть еще другой нюанс. Это зависит от товара, который вы выбрали. Например, если это вареная колбаса, сосиски или сардельки, даже полукопченые колбасы, то по техническим условиям, даже если они первого сорта, имеют ограниченный срок хранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам рекомендуют покупать продукты питания в крупных сетях супермаркетов, поскольку там можно проверить срок годности товаров и попросить документы производителя. Опаснее всего покупать товары на рынках.

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