Украинцам подсовывают опасные продукты: эксперт рассказала, где лучше всего скупаться

Украинцам рекомендуют покупать продукты в сетях супермаркетов, поскольку на месте можно проверить сроки годности товаров и попросить документы производителя. Наиболее опасно покупать товары на рынках.

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Об этом OBOZREVATEL рассказала декан факультета пищевых технологий и управления качеством продукции АПК Национального университета биоресурсов и природопользования (НУБиП) Лариса Баль-Прилипко. Она отмечает, что цены чаще всего меньше именно на рынках, но там покупать продукты опаснее.

"Советую покупать продукцию в сетях. То есть там, где вы можете предъявить претензию, попросить документы производителя, где сможете вернуть назад продукцию и где ваше здоровье будет в безопасности. Конечно, очень часто есть такое мнение: "Вот пойду на базарчик, куплю яиц домашних, молока домашнего, мяса", но за этим сейчас кроется очень большая опасность, потому что мы не знаем, что кроется в продукции. Мы не знаем, за сколько те яйца хозяюшка собирала. Может у нее 5 курочек есть и она собирает 2 месяца", – объясняет специалист.

В свою очередь в магазинах вы можете проверить сроки годности тех же куриных яиц или других продуктов. Даже если в супермаркете те же яйца продаются не в упаковке, то в сети есть накладные документы.

"На базаре вы купили что-то, и некачественный продукт – это ваши потерянные деньги. Но если бы только деньги, потому что бывает и опасность, поскольку если продукция просрочена или некачественная, то может быть очень большой вред здоровью. То же самое касается мяса. Антисанитария на наших рынках поражает, потому что нет тех же перчаток, нет условий, стелажей, все на воздухе, машины ездят", – добавила Баль-Прилипко.

Если и скупаться на рынке, отмечает эксперт, то только на том, где есть лаборатория, где все проверяется и выписываются сертификаты по качеству товара.

OBOZREVATEL сообщал, что в Украину завезли опасные морепродукты, товар был обнаружен в Одесской области. В продукте зафиксировано превышение допустимого уровня кадмия.

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