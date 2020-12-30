Украинцам предрекли второй этап роста тарифов на электроэнергию

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
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Украинцам предрекли второй этап роста тарифов на электроэнергию

Украинцев может ждать второй этап повышения цен на электроэнергию сразу после отопительного сезона – ориентировочно в апреле-мае 2021 года.

Соответствующий проект постановления уже разрабатывает Кабинет министров. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал собеседник в правительстве.

"Было несколько вариантов. Первый – полностью отменить ПСО, то есть не контролировать тарифы для населения. Тогда цена выросла бы от 1,65 до 2 грн (зависимо от конъюнктуры рынка). Пошли по второму плану", – заявили в Кабмине.

Таким образом, правительство уже приняло решение с 1 января ввести единый тариф – 1,68 грн за кВт*час.

С 1 апреля планируется либо полностью отменить контролируемый тариф (если себестоимость электроэнергии будет до 2,1 грн за кВт*час), либо повысить цену примерно до 2 грн.

При этом и.о. министра энергетики Юрий Витренко может разработать новый вариант повышения. Сейчас в правительстве сходятся в одном – отменой льготного тарифа обойтись не получится.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине отменили льготный тариф на электроэнергию, в результате первые 100 кВт*час тока подорожают в 1,86 раза.

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