Українцям напророкували другий етап підвищення тарифів на електроенергію

Роман Груша
Роман Груша
Економіка
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Українцям напророкували другий етап підвищення тарифів на електроенергію

Українців може чекати другий етап підвищення цін на електроенергію відразу після опалювального сезону – орієнтовно в квітні-травні 2021 року.

Відповідний проєкт постанови вже розробляє Кабінет міністрів. Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів співрозмовник в уряді.

"Було кілька варіантів. Перший – повністю скасувати ПСО, тобто не контролювати тарифи для населення. Тоді ціна зросла б від 1,65 до 2 грн (залежно від кон'юнктури ринку). Пішли за другим планом", – заявили в Кабміні.

Так, уряд вже ухвалив рішення з 1 січня ввести єдиний тариф – 1,68 грн за кВт*год.

З 1 квітня планується або повністю скасувати контрольований тариф (якщо собівартість електроенергії буде до 2,1 грн за кВт*год), або підвищити ціну приблизно до 2 грн.

Водночас в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко може розробити новий варіант підвищення. Зараз в уряді погоджуються в одному – скасуванням пільгового тарифу обійтися не вийде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні скасували пільговий тариф на електроенергію, тож перші 100 кВт*год струму подорожчають у 1,86 раза.

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