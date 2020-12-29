В Украине повысили тариф на электроэнергию почти в 2 раза, но и это не предел: сколько будем платить

В Украине отменили льготный тариф на электроэнергию, в результате первые 100 кВт*час тока подорожают в 1,86 раза. Кроме того, в правительстве уже разрабатывают проект нового пересмотра цен, который, вероятно, примут после окончания отопительного сезона.

О том, кому и как повысили цены и что изменится в ближайшее время – читайте в материале OBOZREVATEL.

льготный тариф на первые 100 кВт*час электроэнергии отменили

Если раньше, к примеру, за 100 кВт*час надо было платить всего 90 грн (а за каждый следующий кВт*час уже по 1,68 грн), то с 1 января 2021-го будет действовать единый тариф. И вместо 90 грн нужно будет платить уже 168 грн.

Специальные обязательства продлили до конца марта 2021-го

При этом специальные обязательства продавать электроэнергию госпредприятиям установили до конца июня. Что это значит? Вероятно, уже в апреле к вопросу стоимости электроэнергии снова вернутся.

Как рассказала OBOZREVATEL эксперт жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко, первый "льготный" тариф 90 копеек (действует до 1 января 2021-го) не покрывает стоимости транспортировки. То есть собранных с украинцев денег недостаточно даже для того, чтобы компенсировать расходы на доставку тока от станции к розеткам.

Большинство опрошенных экспертов соглашается: стоимость электроэнергии нужно было повышать давно, но на это не шли из-за непопулярности такого решения. Член Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на условиях анонимности пояснил: еще два года назад в Украине разработали план пересмотра тарифов, однако его так и не воплотили в жизнь.

"Был план пересмотреть тарифы с открытием рынка электроэнергии. Прошел год, рынок официально заработал, тарифы опять не пересмотрели. За это время менялись главы комиссий, были выборы. Просто было не вовремя", – отмечают в НКРЭКУ.

В Кабинете министров еще несколько недель назад рассказывали OBOZREVATEL, что новый министр энергетики Юрий Витренко должен в первую очередь повысить тарифы на электроэнергию для населения. Мол, ситуация в энергетике критическая, без такого шага не обойтись, политики боятся испортить репутацию, а Витренко готов идти на непопулярные меры.

В итоге назначить Витренко министром не получилось, Кабмин дал ему должность первого заместителя, он автоматически возглавил ведомство и буквально через неделю разработал проект отмены льготного тарифа на электроэнергию.

В среднем, согласно нормам, украинская семья потребляет около 150 кВт*час в месяц. Если до 2021-го за такой объем тока нужно платить 174 грн, то после 1 января уже 252 грн. То есть, если тратить электроэнергию в пределах норм, расходы на нее вырастут лишь на 78 грн.

Как изменится сумма в платежках:

если вы потребляете до 100 кВт*час, расходы увеличатся в 1,86 раза

если вы потребляете больше 100 кВт*час, расходы увеличатся на 78 грн.

Реальная же стоимость электроэнергии по подсчетам профильного министерства составляет около 2,4 грн за кВт*час. Сейчас разницу между себестоимостью покрывают за счет более высоких цен для промышленных потребителей. То есть население недоплачивает, а бизнес – переплачивает.

В конечном же счете все равно платит простой украинец: предприятия закладывают высокие расходы на электроэнергию в свои цены. А вот тем, кто работает на экспорт (продает за границу), сложнее конкурировать с другими производителями из-за высокой себестоимости.

Как рассказал OBOZREVATEL собеседник в Кабмине, отмена льготного тарифа – всего лишь первый шаг. Уже после отопительного сезона, ориентировочно в апреле-мае, будет второй этап повышения цен.

"Было несколько вариантов. Первый – полностью отменить ПСО, то есть не контролировать тарифы для населения. Тогда цена выросла бы от 1,65 до 2 грн (зависимо от конъюнктуры рынка). Пошли по второму плану", – добавляет собеседник.

Итак, правительство сейчас рассматривает следующий вариант:

с 1 января ввести единый тариф – 1,68 грн за кВт*час (решение уже принято);

с 1 апреля (ориентировочно) либо полностью отменить контролируемый тариф (если себестоимость электроэнергии будет до 2,1 грн за кВт*час), либо повысить цену примерно до 2 грн.

Стоит также отметить, что указанный выше план – ориентировочный. Юрий Витренко, как новый и.о. министра, продолжил уже наработанные инициативы правительства. При этом под его руководством ведомство может разработать новый вариант повышения. Однозначно можно сказать только одно: отменой льготного тарифа обойтись не получится. Украинская энергетика в результате снижения потребления и роста себестоимости производства оказалась в критической ситуации (подробнее об этом можно прочитать здесь).

Также важно учитывать, что в любом случае разницу между тарифом и себестоимостью кому-то придется покрывать. И чем меньше платит население, тем выше цены на услуги и товары.