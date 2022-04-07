Украинский ток позволит Европе снизить энергозависимость от газа и нефти из РФ – ДТЭК

Экспорт украинской электроэнергии в страны Европы позволит Евросоюзу снизить свою зависимость от российского газа и нефти.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в ходе круглого стола, организованного Центром европейских реформ (CER).

"В дискуссиях относительно зависимости от российского газа и нефти мы становимся частью решения этой проблемы, предлагая электроэнергию нашим европейским партнерам и предлагая украинский уголь", - сказал он.

Тимченко подчеркнул, что сейчас Украина работает над увеличением максимально возможного объема экспорта электроэнергии.

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Он добавил, что в Украине сейчас также работают над увеличением добычи газа, прежде всего для покрытия потребностей украинских потребителей.

Напомним, что министр энергетики Герман Галущенко считает, что экспорт электроэнергии в Европу позволяет украинской энергосистеме привлекать дополнительные средства для обеспечения стабильной работы, что является очень важным фактором в условиях нападения России на Украину.