В Украине полностью закрыли четыре порта до деоккупации

В Украине закрыли морские порты Бердянска, Мариуполя, Скадовска и Херсона из-за войны, которую развернула РФ. Указанные ограничения будут действовать до деоккупации этих территорий от рашистов.

Принятие решения обусловлено невозможностью осуществлять обслуживание судов и пассажиров и др. Об этом сообщает 1 мая пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Принятие указанного мероприятия обусловлено невозможностью осуществлять обслуживание судов и пассажиров, проведение грузовых, транспортных и других связанных с этим видов хозяйственной деятельности, обеспечение надлежащего уровня безопасности судоходства, соблюдение требований международных договоров Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, а также обеспечение охраны окружающей природной среды в то время, когда россия продолжает вести военные действия в данных регионах, чем несет угрозу для человеческой жизни и здоровья. Мы обязательно возобновим работу указанных морских портов после победы Украины над российским оккупантом", – говорится в сообщении.

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Стоит указать, что рашисты так и не смогли захватить Мариуполь. При этом оккупанты продолжают наносить авиаудары.

Ранее стало известно, что Латвия поможет Украине с экспортом зерновых через свои порты. Уже прошли первые переговоры с представителями администраций латвийских портов, операторами зерновых терминалов, а также компаниями-зернотрейдерами Латвии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия. Глава ведомства Николай Сольский посетил Латвию ранее.

"В рамках визита он встретился с министром сельского хозяйства Латвии Каспарсом Герхардсом, а также посетил Рижский, Вентспилсский свободные порты и специальную экономическую зону города Лиепая. Министр ознакомился с портовой и логистической инфраструктурой Латвии и обсудил возможности экспорта продукции украинских аграриев с помощью латвийских портов", – говорится в сообщении.

OBOZREVATEL сообщал о том, что порты всех стран ЕС закрыли доступ для российских кораблей – начала действовать соответствующая директива ЕС. Запрет касается не только судов под российским флагом, но также и тех, что после 24 февраля изменили свою "прописку" с российской на какую-либо другую.