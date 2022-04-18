Все страны ЕС закрыли порты для российских кораблей

Порты всех стран ЕС закрыли доступ для российских кораблей – начала действовать соответствующая директива ЕС. Запрет касается не только судов под российским флагом, но также и тех, что после 24 февраля изменили свою "прописку" с российской на какую-либо другую.

Информацию об этом подтвердил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он также предупредил, что из правил есть исключения.

"Мы будем отслеживать, как применяются такие исключения, и не использует ли их РФ для обходных маневров против ограничений", – подчеркнул Ермак.

В частности, запрет не распространяется на корабли, которые подали сигнал SOS (Mayday). В таких случаях решения о заходе в порты принимаются в индивидуальном порядке.

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Кроме того, исключения могут распространятся на суда, везущие в страны ЕС определенные грузы. В частности:

энергоносители;

продукты питания;

фармацевтические препараты.

В то же время, некоторые государства ввели и дополнительные санкционные меры. К примеру, Эстония запретила заход в свои порты не только торговых кораблей, но и частных яхт, а также пассажирских судов, не перевозящих коммерческий груз.

По подсчетам Еврокомиссии, под флагом России сейчас осуществляют деятельность 2 873 торговых корабля. Все они должны попасть под санкции.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, пока для России вводят ограничения, для Украины их снимают. В частности, по словам министра транспорта Румынии Сорина Гриндяну, в местных портах судам под флагом Украины будет предоставляться приоритет. Также они освобождаются от оплаты портовых услуг.