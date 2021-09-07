Украина профинансировала армию РФ на 5 млрд грн через импорт тока, – Наливайченко

Украина потратила на импорт российской электроэнергии более 5 млрд грн, которые пошли на финансирование российской вооруженной агрессии.

Об этом заявил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко в эфире телеканала "Украина 24".

"За последние два года Украина потратила более 5 млрд гривен на закупку тока из страны-агрессора и подконтрольного ей режима в Беларуси. Эти 5 млрд грн пошли не на зарплаты украинским шахтерам, энергетикам и атомщикам, а на финансирование российской армии, которая аннексировала Крым и воюет против Вооруженных Сил Украины на Востоке нашего государства ", - подчеркнул Наливайченко.

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Он напомнил, что весной парламент принял закон о запрете импорта российской электроэнергии как минимум до конца 2021 года. Однако, сегодня власть, вопреки закону, делает все для того, чтобы восстановить преступный импорт уже с 1 октября.

"Закупка электроэнергии в страны-агрессора – это преступление против национальных интересов. И за это политики и чиновники должны и будут отвечать перед законом", - добавил нардеп.

Напомним, в 2021 году Украина импортировала из России и Беларуси электроэнергию на сумму более 1 млрд грн. Импорт привел к убыткам украинских производителей электроэнергии.

В апреле Верховная Рада приняла проект закона о запрете импорта из России и Беларуси до конца 2021, однако НКРЭКУ решила ограничить поставки лишь на 4 месяца, до 30 сентября 2021 года.