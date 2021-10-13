Украина отменит мораторий на экспорт леса-кругляка в обмен на 600 млн евро от Евросоюза, – журналист

Мораторий на экспорт леса-кругляка в Европейский Союз Украина может отменить в обмен на 600 миллионов евро. Это второй транш макрофинансовой помощи от ЕС.

Об этом говорится в совместном заявлении, которое подписали Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен на саммите Украина-ЕС 12 октября, сообщил журналист Юрий Винничук на своей странице в Facebook.

По его убеждению, Евросоюз относится к Украине как к сырьевой базе и требует леса-кругляка в значительно больших масштабах, чем могут обеспечить украинские контрабандисты. Поэтому ЕС еще в 2019 году инициировал процедуру разрешения спора вокруг моратория путем арбитражного разбирательства.

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Тогда был направлен запрос о создании Арбитражной группы.

"В декабря 2020 года Арбитражная группа представила свое решение. Признали, что мораторий был несовместим с Соглашением об ассоциации Украины с ЕС. А чтобы Украина сняла запрет на экспорт леса ЕС привязал это решение к выделению макрофинансовой помощи", – напомнил журналист

Первый транш Украина получила в декабря 2020 года без конкретных условий, а заявление о втором прозвучало на саммите 12 октября. Теперь уже он был привязан к ряду условий, среди которых успешное сотрудничество с МВФ, судебная реформа и мораторий на экспорт леса.

"Вместе с этим в совместное заявление Украины и ЕС во время саммита вписали пункт об "урегулирования торговых раздражителей, таких как мораторий на экспорт древесины, применение мер, необходимых для выполнения соответствующего постановления Арбитражной группы". Той Арбитражной группы, которая признала, что" украинский запрет на вывоз всей необработанной древесины несовместим с Соглашением об ассоциации", – сказано в сообщении.

В то же время журналист отметил, что сейчас сложно сказать, помог ли Украине мораторий, ведь вырубка Карпат продолжается и контрабанда леса следует в ЕС.

"Однако стоит констатировать, что пока ЕС относится к Украине как к сырьевой базе, Союз ограничивает экспорт украинской продукции с добавленной стоимостью. В то же время в Украину из ЕС поставляется только продукция с добавленной стоимостью", – написал он.

Винничук также напомнил, что запрет экспорта леса-кругляка продолжается в Украине с 2015 года (на 10 лет). В то же время на ЕС приходилось 70% экспорта, а вдоль границы были построены деревообрабатывающие заводы, ориентированные на сырье из Украинских Карпат.

"Они (страны ЕС. – Ред.) импортировали лес как сырье из Украины и изготавливали из него у себя мебель, паркет, ламинат. То есть продукт с добавленной стоимостью, производство которого создает больше рабочих мест и налогов. В то же время спрос со стороны деревообрабатывающих компаний из ЕС стимулировал заготовителей опустошать украинские Карпаты", – напомнил журналист.

Он добавил, что после запрета экспорта кругляк вывозился контрабандой под видом дров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина выступила за отмену моратория на экспорт леса-кругляка в угоду ЕС. Это может лишить рабочих мест десятки тысяч людей, а также привести к неконтролируемой вырубке леса.

Представители бизнеса заявили, что снятие моратория приведет к резкому дефициту сырья для украинских деревообрабатывающих предприятий.