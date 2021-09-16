Стефанишина собралась предать интересы Украины? ЕС требует продавать Карпаты, мораторий хотят отменить

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина выступила за отмену моратория на экспорт леса-кругляка. Вместо того, чтобы защищать интересы Украины, она, как и комитет Рады по вопросам развития экономики, решила в угоду ЕС отменить мораторий на продажу необработанных лесоматериалов.

Это может лишить рабочих мест десятки тысяч человек, а также привести к неконтролируемой вырубке леса. Европейцам невыгодно покупать изготовленную в Украине мебель, невыгодно инвестировать в открытие новых деревообрабатывающих предприятий на нашей территории. Вместо этого они хотят забрать сырье и заниматься производством в своих странах. Они справедливо отстаивают собственные интересы, хотя это нанесет огромный удар по украинской экономике, экологии, энергетике.

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О том, кто и зачем лоббирует интересы ЕС в ущерб Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине пять лет действует мораторий на экспорт леса-кругляка. Его можно перерабатывать внутри страны, а уже за границу поставлять готовую продукцию. За счет такой инициативы, как рассказывают в Ассоциации деревообрабатывающей отрасли, удалось открыть новые предприятия по всей стране, только в 2021-м отрасль выросла почти на 30% (а в карантинный прошлый год – на 20%).

100 тыс. семей зависят от этой отрасли. В ЕС с таким запретом не согласны: они требуют, чтобы их предприятиям разрешили продавать лес. Для этого подали в суд в арбитраж, где приняли решения: Украина имеет право на мораторий, но не для защиты экономических интересов, а для того, чтобы защитить свою экологию.

Стефанишина же посчитала, что решение арбитража нужно выполнять напрямую. Она – главный лоббист снятия моратория. И на такой шаг согласилась часть нардепов от "Слуги народа". Они на экономическом комитете уже поддержали идею принять закон, который отменит мораторий.

Зачем это Стефанишиной? Речь идет о миллиардах, которые смогут заработать европейцы на украинском лесе. А еще та контрабанда, которая существует сейчас, сможет легализоваться и тогда уже законно будут отправлять вагонами украинские деревья в соседние страны.

В Украине лесистость составляет всего 16%, в то время как в Польше – около 30%. Несмотря на это, поляки не хотят рубить собственный лес, а с радостью готовы покупать украинский. И это в условиях, когда лесоматериалов не хватает даже для внутреннего производства. В новом законопроекте (№4197-д, разработан комитетом) говорится, что экспортировать древесину можно из тех регионов, где показатель лесистости соответствует нормам. Однако это только на время может задержать полноценную продажу леса.

"О какой конкуренции может идти речь? Польские предприятия получают дотации в 30% на покупку техники, оборудования. Они получают кредиты под 3-4%. Украинские же производители не получают помощи от государства", – возмущается представитель одного из деревообрабатывающих предприятий.

Один из главных авторов моратория, экс-нардеп Олег Ляшко уверен: отмена моратория уничтожит отечественную мебельную и деревообрабатывающую отрасли. "За пять лет моратория привлекли более 5 млрд инвестиций. 1,5 млрд долларов валютной выручки ежегодно дает экспорт деревообрабатывающей отрасли. Вот результат нашего моратория", – заявляет он.

"Соглашение об Ассоциации во многих моментах действительно так прописано, что мы ограничены во многих положениях. Задача Стефанишиной делать договоренность выгодной и для нас, а она последовательно просто передает требования европейцев нам. Это никуда не годится. У нее был конфликт из-за этого и с главой экономического комитета Дмитрием Наталухой, но теперь и он согласился на отмену моратория и сам же начал тупо исполнять требования со стороны ЕС", – рассказывает один из депутатов из экономического комитета, который пожелал остаться неназванным.

Если европейцам разрешат покупать украинский лес и вывозить его, они практически оставят украинских производителей без сырья. Конкурировать, например, с IKEA не сможет ни одно украинское предприятие. Но главная проблема: экспорт леса – еще один шаг на пути к сырьевому государству, которое вместо того, чтобы развивать собственное производство, обеспечивает сырьем и ресурсами чужие заводы и фабрики.

Также стоит учитывать, что при деревообработке появляется около 30% отходов, которые используют для генерации тепла. В некоторых городах уже построили котельные, которые работают на отходах от деревообрабатывающий отрасли. Но если газ украинской добычи правительство обязывало продавать на нужды населения, то лес, который не только может стать источником энергии, но и способен развивать одну из важных отраслей промышленности, хотят отдавать европейцам.

OBOZREVATEL обращается в СНБО с требованием вмешаться в ситуацию и не допустить, чтобы ряд нардепов вместе со Стефанишиной предали украинские национальные интересы и начали экспортировать необработанный лес.

Мы начинаем серию материалов, в которых расскажем, как за счет моратория взлетела деревообрабатывающая отрасль, кто хочет зарабатывать на продаже украинских Карпат и кто готов лишить десятки тысяч украинцев рабочих мест.