Украина начала экспортировать металлолом в Беларусь – 'Укрметаллургпром'

Украинские ломозаготовительные компании в июне 2021 года впервые экспортировали лом черных металлов в Беларусь.

Об этом Бизнес-порталу UAprom сообщил президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Буквально на днях появилась официальная информации от Гостаможни по экспорту металлолома. Мало того, что в июне зафиксирован рекордный экспорт, так еще были совершены первые отгрузки металлолома в Беларусь. Покупателем выступил, скорее всего, БМЗ", - сказал он.

По его словам, объем экспорта лома в Беларусь пока что невелик, но очень симптоматичен регион поставок.

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"Традиционными импортерами украинского лома выступают Турция и Приднестровье. Последний регион – это российский анклав, получающий энергоресурсы от РФ по нерыночным ценам. Фактически, приднестровские металлурги могут приобретать лом в Украине по любой цене. Белорусская промышленность также субсидируется за счет дешевых энергоресурсов из России. Поэтому существует очень большая угроза, что Беларусь будет агрессивно изымать стратегическое сырье, коим является металлолом, у украинских металлургов", - подчеркнул он.

А. Каленков сомневается, что экспорт лома в Беларусь – грамотная промышленная политика Украины, особенно в нынешних непростых политических отношениях между официальным Киевом и Минском. "Мы закрываем авиасообщение, вводим пошлины против импорта транспортных средств из Беларуси, отказываемся от их э/энергии. Так почему мы должны отдавать им наше стратегическое сырье? Поэтому "Укрметаллургпром" и обратился к премьер-министру Украины как можно быстрее ввести временный запрет на экспорт металлолома из нашей страны", - констатировал он.

Напомним, ранее Объединение предприятий "Укрметаллургпром" обратилось к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой поддержать позицию горно-металлургического комплекса и рассмотреть возможность скорейшего введения временного запрета на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года. С аналогичным обращением выступил и "Укртрубопром".

Предложение отраслевых ассоциации также поддержали металлургические предприятия "Интерпайп Сталь" и "АрселорМиттал Кривой Рог".

Кроме того, заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка допустил введение Кабинетом министров временного запрета на экспорт металлолома, в случае если Евросоюз применит подобные меры.