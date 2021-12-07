Ценам на продукцию украинских металлургических предприятий прогнозируют падение

Сейчас рынки охлаждаются, спекулятивный спрос снизился, и цены на металлопродукцию уже упали. Об этом рассказал президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков, говорится в материале Минпрома.

В последний месяц осени цены на металлопродукцию пошли вниз. Например, цены на руду сегодня держатся ниже отметки в 100 долл./тонну, хотя еще летом достигали рекордных 220 долл./тонну.

"В среднесрочном прогнозе на полтора-два года вперед цены будут снижаться", – рассказал президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков.

Он назвал причины такого падения цен: во-первых, спрос на металлопродукцию падает; во-вторых, увеличиваются мощности по производству сырья в Австралии, Бразилии, Южной Африке.

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"Спрос на металлопродукцию уменьшается, кроме того происходит сдвиг в сторону электрометаллургического производства и главное – увеличиваются мощности по производству сырья. Основные игроки – Австралия, Бразилия, Южная Африка – наращивают объемы производства, инвестируют в новые карьеры, а поскольку предложение растет быстрее, чем спрос, это приводит к тому, что цены падают. А поскольку у глобальных игроков запас по себестоимости достаточно велик, то вполне возможно, что цены будут проседать вниз", — подытожил Каленков.