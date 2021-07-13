Трейдеры при содействии НКРЭКУ нанесли 'Энергоатому' убытки на млрд грн, – Кучеренко

Группа компаний-посредников на рынке электроэнергии нанесла государственному "Энергоатому" убытки на миллиарды гривен, благодаря поддержке со стороны тарифного регулятора НКРЭКУ.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"Эти компании (частные трейдеры-спекулянты – ред.) примерно выглядят так: стол, стул, печать, лицензия и перепродажа электроэнергии и взятки в НКРЭКУ. Но главное, они же загоняют в убытки и государственную компанию "Энергоатом". Я оценивал объем денег, которые заработали тот же самый Герус, Тарасюк, который в этой схеме, это очевидно, председатель комиссии, господин Притыка, который осуществляет, главный трейдер, – речь идет о миллиардах гривен", – сообщил нардеп в эфире телеканала "Украина24".

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Он отметил, что НКРЭКУ сознательно прописала следующие правила работы рынка, которые гарантируют избранным компаниям-посредникам возможность гарантированно зарабатывать миллиарды гривен, паразитируя на государственных компаниях.

"Совершенно ясно, что эта схема, загоняет того, кто производит, в ущерб, спекулянты зарабатывают", – добавил нардеп.

По его словам, искусственное нанесение ущерба "Энергоатому" и другим реальным производителям является частью целенаправленной кампании по восстановлению импорта электроэнергии из России и Беларуси.

"Все идет к повторению прошлогоднего сценария, когда завели в глухие долги атомную энергетику, тепловую энергетику, а после того импортируют российскую и белорусскую электроэнергию с Белорусской атомной станции", – добавил Кучеренко.

Напомним, в конце мая Министерство энергетики призвало НКРЭКУ прекратить схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардным убыткам "Энергоатома" и других государственных компаний.

НКРЭКУ признала, что на рынке существуют махинации с ценами только 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.

10 июня Минэнерго повторно призвал НКРЭКУ прекратить махинации, однако в ответ председатель комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию "Энергоатом" в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.

В начале июля из-за действия посредников и спекулянтов, цены на электроэнергию обвалились до исторического минимума. В результате остановила работу Славянская ТЭС, Киевская ТЭЦ-5 и Харьковская ТЭЦ-5.