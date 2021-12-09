Товарооборот между Украиной и Израилем имеет значительный потенциал роста

Возможности для углубления торговых связей между Украиной и Израилем будут искать в рамках Ukrainian Israeli Innovation Summit 2021, которая состоится в Киеве 15 декабря этого года.

"На уровне бизнеса мы ищем пути реализации договоренностей президентов Украины и Израиля, достигнутых в Киеве 5 октября этого года. Тем более что с 2021 года наконец-то заработала зона свободной торговли между Украиной и Израилем, что открывает принципиально новые перспективы для двусторонних отношений" – отмечает организатор саммита, генеральный директор Global Israeli Initiative Алена Новгородская.

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В этом году программа Ukrainian Israeli Innovation Summit 2021 состоит из семи частей. Четыре из них освещают перспективы украино-израильских технологических отношений, вопросы передачи передового опыта в медицинской отрасли, сотрудничества в сфере строительства и индустриальных парков, построения успешного международного диверсифицированного бизнеса. Еще две касаются наиболее увлекательных технологий будущего и важности роли женского лидерства и "мягкой силы" для равномерного развития стран и реализации инноваций. В завершающей части саммита впервые за 30 лет дружбы между Украиной и Израилем состоится церемония награждения "ТОП-30 создателей израильско-украинских перемен" - выдающихся израильтян и украинцев, внесших весомый вклад в развитие сотрудничества и партнерства между государствами.

Онлайн участие в работе саммита – бесплатно по предварительной регистрации на сайте события.

Организатор саммита: Global Israeli Initiative. Соорганизаторы: Посольство государства в Израиле в Украине и Посольство Украины в Израиле. Площадку для встречи в Киеве предоставляет Инновационный парк UNIT.City. Со стороны Израиля в организацию конференции присоединился Венчурный фонд VentureIsrael, компании Simple Investment & Really Building и VIZHU.

Украино-Израильский Инновационный Саммит (UIIS) – ежегодная масштабная конференция, посвященная развитию деловых, технологических и дипломатических отношений между Израилем и Украиной.

Global Israeli Initiative (GII) — некоммерческая общественная организация, призванная создать мощную и инновационную международную экосистему, способствующую продуктивным отношениям и сотрудничеству между Украиной и Израилем: бизнесменами, инвесторами, правительствами, инновационными компаниями и образовательными структурами.