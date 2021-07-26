Суд подтвердил законность и обоснованность формулы 'Роттердам+'

Хозяйственный суд Киева полностью отклонил иск детективов НАБУ и подтвердил законность и обоснованность решения Антимонопольного комитета Украины о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия в ней каких-либо нарушений.

Копия соответствующего решения от 7 июля обнародована в Едином государственном реестре судебных решений.

"Оценив в совокупности обстоятельства, установленные АМКУ при рассмотрении дела, суд приходит к выводу, что данное решение принято при полном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела, при доведении обстоятельств, имеющих значение для дела и которые признаны установленными при соответствии выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела", – говорится в решении суда.

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Все претензии детективов НАБУ к действию формулы "Роттердам+" Хозяйственный суд города Киева признал безосновательными.

"Учитывая установленные фактические обстоятельства, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований Национального антикоррупционного бюро Украины", – говорится в решении суда.

Напомним, 18 декабря 2020 года Антимонопольный комитет закрыл расследование формулы "Роттердам+" из-за отсутствия нарушений законодательства.

Это расследование длилось более 1,5 лет и касалось обстоятельств утверждения формулы определения рыночной стоимости угля "Роттердам+". Оно было начато в мае 2019 года на основании обращения НАБУ. Комитет пришел к выводу, что формула "Роттердам+" не имела никакого негативного влияния на состояние конкуренции на энергетическом рынке.

Ранее сообщалось, что 20 мая 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура в четвертый закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы. Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.