США заставят Россию выбирать между использованием валютных резервов и дефолтом, – Псаки

В Белом доме заявили, что цель американских санкций против России заключается в том, чтобы истощить ресурсы страны для войны в Украине. США хотят поставить Кремль перед выбором – истощение своих долларовых резервов или дефолт.

Об этом на брифинге во вторник, 5 апреля, сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Видео доступно на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Псаки подчеркнула, что у Москвы нет неограниченных ресурсов, особенно учитывая разрушительные санкции, которые ввели Штаты и другие страны.

"Они будут вынуждены выбирать между истощением оставшихся ценных долларовых резервов, приходом новых доходов или дефолтом", – сказала она.

Видео дня

Напомним, что накануне власти США, ЕС и Великобритании сообщили, что планируют ужесточить санкции против России. Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что был шокирован из-за фото зверств российских оккупантов в освобожденной Буче. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал снимки "ударом под дых", глава МИД Германии Анналена Бербок сказала, что РФ должна заплатить за "военные преступления", а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство усилит давление на Москву.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый пакет санкций ЕС против РФ, вероятно, будет включать лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши.

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