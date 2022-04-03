В США, Британии и ЕС заявили, что ужесточат санкции против России, увидев фото из Бучи

Власти США, ЕС и Великобритании сообщили 3 апреля о том, что вскоре ужесточат санкции против страны-террориста. Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что был шокирован из-за фото зверств российских оккупантов в освобожденной Буче.

"Потрясен кадрами зверств, совершенных российской армией в освобожденном районе Киевщины. ЕС помогает Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для судебного преследования в международных судах. На подходе дальнейшие санкции и поддержка ЕС. Слава Украине!", – написал Мишель в Twitter.

Отреагировали на резню в Буче и другие западные страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал снимки "ударом под дых". Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала, что Россия должна заплатить за "военные преступления", а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство усилит санкции, пишет Reuters.

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Немецкие власти предлагают ввести эмбарго на импорт газа из страны-агрессора. Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Европейский Союз должен обсудить это. Прокомментировал последствия "Бучанской резни" и канцлер ФРГ Олаф Шольц

"Путин и его сторонники почувствуют на себе последствия", – заявил канцлер. Он добавил, что западные союзники согласятся на дальнейшие санкции в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что в сети появилось еще одно свидетельство о зверствах российских оккупантов в Буче. Житель города рассказал, как россияне пытали и убивали бучанцев и как страшны были последние часы жизни тех украинцев, которые попали в лапы карательных отрядов кадыровцев.

Свидетельница преступлений путинской армии в Буче сам чудом выжил, хотя его уже собирались расстреливать. Исповедь мужчины о пережитом ужасе была опубликована в Telegram-канале BUCHA LIVE. Он рассказал, что тех мужчин, которых не застрелили сразу, беспощадно избивали.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Молдова не будет вводить санкции против России, которая развернула войну против Украины. Как объяснила президент Майя Санду, так государство может остаться без газа и электроэнергии из страны-террориста.