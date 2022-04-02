Разгромленные авто и тела убитых на улицах: появилось видео из освобожденной от оккупантов Бучи

Ольга Липич
Происшествия
2 минуты
Разгромленные авто и тела убитых на улицах: появилось видео из освобожденной от оккупантов Бучи

В сети появилось видео из города Буча Киевской области, которое украинские военные освободили от российских оккупантов 31 марта. На кадрах показаны доказательства военных преступлений России в Украине – на дорогах лежат тела убитых мирных жителей, дома и дороги разрушены, на улицах стоят сожженные авто.

Ролик демонстрирует геноцид украинского народа российскими оккупационными войсками. Кадры 18+ можно посмотреть по ссылке.

На них видно разрушения в освобожденном населенном пункте, некоторые частные дома разбиты полностью, транспортные средства брошены около зданий, от многих осталась груда метала.

Россияне оставили после себя разруху
Видео дня
Буча после оккупации

Тела невинных украинцев лежат на обочинах и посредине дорог, их объезжают автомобили.

Тела местных жителей
Тела местных жителей

Буча находилась под постоянными бомбардировками и обстрелами рашистов практически с начала российского вторжения в Украины. Солдаты России обстреливали и грабили дома, а также похищали и убивали мирных жителей.

Как ранее рассказал мэр Бучанской территориальной громады Анатолий Федорук, при отходе из Бучи оккупанты провели минирование гражданских сооружений, объектов инфраструктуры и участков местности в пределах населенного пункта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Шевченково Броварского района Киевской области российские военные оставили после себя разруху, мусор, сожженные автомобили и пропагандистские надписи на заборах

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