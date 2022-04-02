Разгромленные авто и тела убитых на улицах: появилось видео из освобожденной от оккупантов Бучи

В сети появилось видео из города Буча Киевской области, которое украинские военные освободили от российских оккупантов 31 марта. На кадрах показаны доказательства военных преступлений России в Украине – на дорогах лежат тела убитых мирных жителей, дома и дороги разрушены, на улицах стоят сожженные авто.

Ролик демонстрирует геноцид украинского народа российскими оккупационными войсками. Кадры 18+ можно посмотреть по ссылке.

На них видно разрушения в освобожденном населенном пункте, некоторые частные дома разбиты полностью, транспортные средства брошены около зданий, от многих осталась груда метала.

Видео дня

Тела невинных украинцев лежат на обочинах и посредине дорог, их объезжают автомобили.

Буча находилась под постоянными бомбардировками и обстрелами рашистов практически с начала российского вторжения в Украины. Солдаты России обстреливали и грабили дома, а также похищали и убивали мирных жителей.

Как ранее рассказал мэр Бучанской территориальной громады Анатолий Федорук, при отходе из Бучи оккупанты провели минирование гражданских сооружений, объектов инфраструктуры и участков местности в пределах населенного пункта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Шевченково Броварского района Киевской области российские военные оставили после себя разруху, мусор, сожженные автомобили и пропагандистские надписи на заборах

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