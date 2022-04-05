Пятый пакет санкций ЕС против России введут на этой неделе: что будет включать

Пятый пакет санкций ЕС против страны-террориста, вероятно, будет включать в себя лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши. Новый раунд мер все еще находится в стадии разработки и может измениться по мере продолжения переговоров в ближайшие дни, а также в преддверии решающей встречи послов блока (состоится 6 апреля).

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на свои источники в Евросоюзе. Один из них добавил, что "очевидно, что не хватает большого компонента", имея в виду отсутствие мер в отношении российского энергетического сектора.

Ожидается, что новый пакет мер будет одобрен уже на этой неделе. США также введут дополнительные санкции против России на текущей неделе.

"Вы можете ожидать дальнейших объявлений о санкциях на этой неделе. И мы согласовываем с нашими союзниками и партнерами точные параметры этого, но да, на этой неделе мы должны объявить о дополнительных элементах экономического давления", – сказал Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет CNN.

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Как пишет The Wall Street Journal, не все страны-члены ЕС готовы поддержать санкции на запрет импорта российских энергоносителей. Посему рассматривается альтернативный вариант – повышение пошлины на импорт.

Это должно сделать процесс закупки нефти и угля в России более дорогим, поэтому будет стимулировать страны как можно скорее искать альтернативу. Ряд европейских стран ранее выступил против этого шага, но после появления фото зверств российских оккупантов в Буче они готовы даже поддержать полный запрет на импорт. Однако остались еще и те государства, которые сомневаются и могут поддержать альтернативный вариант с увеличением пошлин.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что санкции G7 (стран "Большой семерки") и Европейского союза против России "должны быть разрушительными". Он добавил, что после Бучанской бойни страну-террориста нужно остановить прямо сейчас.

"Во время нашей встречи в Варшаве глава МИД Великобритании Лиз Трасс и я координировали дальнейшее санкционное давление на Россию и поставки оружия Украине. После Бучанской бойни Россию нужно остановить сейчас. Больше никаких полумер", – написал в своем Twitter Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL:

министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что страна готова поддержать введение санкций в отношении поставок российского газа, особенно после опубликованных фото из Бучи;

власти США, ЕС и Великобритании сообщили, что вскоре ужесточат санкции против страны-террориста. Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что был шокирован фото из Бучи.

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