США расширили санкции против 'Северного потока-2': в список попала компания и судно

В США решили расширить санкции против "Северного потока-2". В список добавлена связанная с российским газопроводом компания.

Об этом говорится в докладе, который 22 ноября представил Конгрессу госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает Вloomberg. Речь идет о Transadria Ltd и судне Marlin, которое ей принадлежит.

В работе над проектом газопровода задействовано еще одно судно Blue Ship, однако оно не попадет под ограничительные меры, поскольку принадлежит структуре, которая имеет отношения к властям Германии.

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В заявлении Блинкена сказано, что администрация президента Джо Байдена продолжает выступать против "Северного потока-2". Также отмечено, что США вместе с Германией и другими партнерами работают над снижением рисков, связанных с трубопроводом, и противодействии российской агрессии, в том числе в сфере энергетики.

Издание отмечает, что такие меры вряд ли повлияют на конгрессменов, которые считают действия Вашингтона недостаточно жесткими.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал США включить в закон об оборонном бюджете ограничительные меры против "Северного потока-2".

Ранее OBOZREVATEL писал, что газ по "Северному потоку-2" не пустят во время отопительного сезона 2021-2022. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, приостановка сертификации газопровода произошла благодаря усилиям Киева и его международных партнеров.