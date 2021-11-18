РФ порождает энергетический кризис: Шмыгаль попросил США о санкциях против 'Северного потока-2'

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал США ввести санкции против "Северного потока-2". Ограничительные меры он просит включить в закон об оборонном бюджете на 2022 год во время рассмотрения документа в Сенате.

Об этом глава правительства написал в Twitter. Он заявил, что Россия порождает энергетический кризис в Европе и несет угрозу для Украины.

"Поскольку Россия порождает энергетический кризис в Европе и продолжает угрожать Украине, мы просим Сенат США отреагировать, включив санкции против "Северного потока 2" в NDAA Сената США", – отметил Шмыгаль.

Премьер добавил, что Киев призывает Вашингтон не защищать геополитический проект, поскольку он делает Украину более уязвимой для агрессии России.

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Ранее с таким же обращением выступал и президент Украины Владимир Зеленский.

Отметим, что закон об оборонном бюджете (NDAA) Сенат начнет рассматривать уже на этой неделе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре Палата представителей США включила в проект об оборонном бюджете пакет о введении санкций против "Северного потока-2".