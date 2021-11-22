"Северный поток-2" не запустится до весны: в Германии оценили риск дефицита газа

Газ по "Северному потоку-2" уже точно не пустят во время отопительного сезона 2021-2022 годов. При этом в Германии уверены: это не приведет к дефициту газу, по крайней мере, если зима не окажется слишком морозной.

Так, большинство экспертов сходятся во мнении, что Германии не стоит опасаться недостатка газа, сообщило издание ZDF. В частности, такого мнения придерживается эксперт по энергетике из Немецкой ассоциации потребителей (VZBV) Томас Энгельке.

По его словам, Германия изначально не рассчитывала на эти объемы газа. "Вот почему я не ожидаю каких-либо последствий для поставок, если зима не будет слишком суровой", – отметил специалист.

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Тем временем эксперт по энергетике Немецкого института экономических исследований (DIW) Клаудиа Кемферт подчеркивает: остановка сертификации "Северного потока-2" была ожидаемой. Ведь правила ЕС гласят, что добыча, доставка и обслуживание газопровода должны осуществляться разными компаниями, чего нет в случае с "Северным потоком-2".

Россия оказывает давление на Европу, также уверена эксперт. По ее словам РФ сокращает поставки и по другим транспортным маршрутам, а хранилища в Европе почти пустуют. Цель такой стратегии, по мнению Кемферт, – как можно более быстрое получение разрешений на запуск "Северного потока-2".

По данным Eurostat, на данный момент доля России в европейском импорте газа составляет 41%. Еще 16% поставляется из Норвегии, 8% из Алжира, также есть поставки LNG. То есть ЕС всеми силами диферсифицирует импорт, но зависимость от поставок российского газа остается высокой.

Напомним, после решения Германии временно остановить сертификацию "Северного потока-2", запуск "трубы" может затянуться до 2-го квартала (т.е. апреля – июня) 2022 года. При этом в норвежской Rystad Energy считают, что задержки с "Северным потоком-2" могут повлиять на энергетический рынок этой зимой.

К слову, немецкий регулятор принял решение допустить к процессу сертификации Украину. Речь идет о госкомпаниях НАК "Нафтогаз" и ОГТСУ ("Оператор газотранспортной системы Украины").

Ранее OBOZREVATEL разбирался, в чем причина остановки сертификации "Северного потока-2" и чего теперь ждать Украине. Уже очевидно, что коммерческое использование "трубы" не начнется до окончания отопительного сезона 2021-2022 годов.