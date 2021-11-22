"Северный поток-2" оказался на паузе благодаря Украине, – Кулеба

Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2" благодаря усилиям Украины и ее международных партнеров. Киев настаивает, что российский газопровод должен полностью соответствовать европейскому законодательству, и исключений для этой "трубы" быть не может.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24". По словам дипломата, если бы не дипломатическое давление, газопровод уже мог заработать.

"Северный поток-2" давно должен был быть запущен и заработать. То, что он до сих пор не работает, – это результат наших общих усилий. Мы вместе с партнерами существенно затормозили реализацию проекта и выиграли время для [обеспечения] лучших условий для противостояния России", – заявил Кулеба.

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Он отметил, что Россия по-прежнему ищет лазейки в законах, чтобы запустить "Северный поток-2". Но Украина настаивает, что исключений быть не должно.

"Мы видим усилия юристов и лоббистов РФ, которые пытаются найти щели в европейском законодательстве и создать какие-то особые условия для "Северного потока-2". Но мы настаиваем, что исключений быть не должно", – подчеркнул он.

Немецкий регулятор – Федеральное сетевое агентство BNetzA – установил, что сейчас организация работы оператора "Северного потока-2" не соответствует по юридической форме немецкому законодательству. Дело в том, что одна и та же компания не может одновременно и добывать газ, и транспортировать его, и продавать.

В то же время компания-оператор Nord Stream 2 AG – это полностью "дочка" "Газпрома". То есть российская компания должна была ее продать, причем покупателем должна была выступить независимая от "Газпрома" компания.

Тем не менее "Газпром" пытается обойти это требование. Nord Stream 2 AG создала дочернюю компанию согласно немецкому законодательству.

По задумке россиян, эта компания должна была стать владельцем только того участка газопровода, который проходит по территории Германии. А это примерно 12 км трубы из около 1 000 км всего "Северного потока-2".

Ранее OBOZREVATEL подробно разбирался, в чем причина остановки сертификации "Северного потока-2" и чего теперь ждать Украине. Уже очевидно, что коммерческое использование "трубы" не начнется до окончания отопительного сезона 2021-2022 годов.