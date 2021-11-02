Списание вагонов по возрасту – это российская схема, которая лоббировала интересы военных заводов – эксперт

Предлагая списывать вагоны исходя из их возраста, а не технического состояния, Министерство инфраструктуры следует не европейской практике, а российской, где от введения подобных правил выиграли владельцы вагоностроительных компаний. Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков на пресс-конференции, посвященной инициативе МИУ.

Он подчеркнул: грузоотправители согласны с тем, что парк грузовых вагонов необходимо обновлять. Но одномоментное списание огромного количества вагонов не решит проблему, а создаст множество новых. Поэтому решение необходимо продуманное и взвешенное.

"Но вместо компромиссного решения ведомство инициировало совершенно новый проект приказа. В нем мы идем не по пути Европы и развитых стран, где нет никакого ограничения на срок эксплуатации вагоном, а по пути РФ, которая устанавливает просто граничный срок эксплуатации вагона", — пояснил Каленков.

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Он напомнил: в РФ это было сделано потому, что президенту Владимиру Путину нужно лично поддержать несколько конкретных корпораций, чтобы компенсировать им производство военной техники и дать им соответствующие заказы.

"В Украине, к сожалению, тоже решили пойти именно таким путем. Ведь кто бенефициары этого решения - владельцы вагоностроительных заводов, которых все знают. Это несколько человек всего в Украине. И вот таким образом хотят создать им спрос больше чем на 100 млрд. грн", - подчеркнул Каленков.

Но пока несколько человек будут зарабатывать, экономика Украины пострадает – ведь 100 миллиардов гривен будут фактически выведены из экономики. Кроме того, это решение создает предпосылки для масштабного кризиса в промышленности и аграрном секторе.

"Искусственное ограничение срока эксплуатации вагонов создаст дефицит вагонов, а соответственно – колоссально повлияет на всю экономическую систему. Потому что большая часть грузов в Украине перевозится именно железнодорожным транспортом. Дефицит вагонов приведет к срывам поставок и перевозок, и к их удорожанию. Это отразится на конечных потребителях и на потере конкурентоспособности товар. В любом случае, это потери экономики страны", - подчеркнул Каленков.

Чтобы избежать подобного кризиса, эксперт призвал Министерство инфраструктуры, Министерство экономики и Кабинет министров Украины прислушаться к грузоотправителям и совместно наработать компромиссный вариант приказа, который позволит обновить подвижный состав УЗ без тяжелых экономических последствий.

Напомним, проект приказа по списанию грузовых вагонов, достигших определенного возраста, опубликовало Министерство инфраструктуры Украины. Против этого решения выступили украинские и международные бизнес-ассоциации: там заявили, что инициатива создаст коллапс на украинском рынке перевозок.

В свою очередь экономист Борис Кушнирук напомнил, что выгоду от подобного списания получат украинские олигархи Игорь Коломойский и Сергей Тигипко, которым в Украине принадлежат вагоностроительные мощности.