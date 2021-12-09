Санкции СНБО против контрабандистов не отразились на поступлениях в бюджет, – глава Минфина

Санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которые были введены против контрабандистов, не поспособствовали тому, что в государственный бюджет страны стало поступать больше средств от таможни. Фискального эффекта от ограничительных мер пока нет.

Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал в интервью изданию "Новое время". Вместе с тем, чиновник отметил, что санкции повлияли на тех граждан, против кого они были введены.

"Сказать, что есть фискальный эффект, я не могу", – сказал министр.

По словам Марченко, дополнительных поступлений в украинский бюджет нет, поскольку Таможенная служба в этом плане "не дорабатывает". "Вопрос к эффективности работы таможенных органов достаточно актуален" – отметил он.

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Министр объяснил, что соотношение фактического объема импорта и поступлений в бюджет в октября 2021 года составило 25%, а в этом же месяце прошлого года – 28%. Подобная ситуация была и в других месяцах: сентябрь 2021 года –26,3%, сентябрь 2020 года – 27,3%; август 2021 года – 27,25, август 2020 года – 28,3%.

Отметим, что ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил, что бюджет Украины получил 2 миллиарда таможенных платежей и 981 миллион гривен благодаря внедрению санкций против контрабандистов. Такие суммы, по его словам, пришли в страну с начала 2021 года.

В то же время в Госбюро расследований заявили, что большинство контрабандистов, против которых СНБО ввел санкции, возобновили свою деятельность. Случилось это еще летом вследствие перераспределения контрабандных потоков.

Для восстановления деятельности они привлекли новые юридические лица, не вошедшие ранее в санкционные списки, а также получали поддержку со стороны должностных лиц Государственной таможенной службы Украины. Их имена не называются, однако сообщается: свою деятельность они осуществляли на территории Одесской и Киевской областей, а также в Киеве.

Отметим, всего было три волны внесения контрабандистов в санкционный список СНБО. Кто попал под санкции – читайте тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, СНБО расширил санкционный список контрабандистов. В него попали двое украинцев и немец. Также ограничительные меры затронули 24 компании, которые связаны с новыми фигурантами.