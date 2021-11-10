Баканов о санкциях против контрабандистов: в бюджет дополнительно поступили почти 3 млрд гривен

Бюджет Украины получил 2 миллиарда таможенных платежей и 981 миллион гривен благодаря внедрению санкций против контрабандистов. Такие суммы пришли в страну с начала 2021 года.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов на брифинге после заседания Совета национальной безопасности и обороны в среду, 10 ноября. Он напомнил, что санкции в отношении топ-контрабандистов были введены весной 2021 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Речь идет о 146 юридических лицах и 22 физических. Их активы были заблокированы. Кроме того, деятельность некоторых субъектов предпринимательской деятельности была прекращена.

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По словам главы СБУ, за контрабандную деятельность в Украине уже осуждены 110 человек. Кроме того, 18 человек осудили за коррупцию на границе. Еще 62 человека получили подозрение.

Баканов выразил убеждение, что такие шаги оправданы, ведь благодаря им в Украине зафиксировали подозрительные финансовые операции, связанные с отмыванием доходов, на 938 миллионов гривен.

В итоге деятельность субъектов была заблокирована, а их активы заморожены.

По мнению главы СБУ, в Украине возможно провести более эффективную борьбу с контрабандой. Для этого необходимо ввести уголовную ответственность за контрабанду товаров в больших размерах и ввести "Электронную акцизную марку".

Напомним: ранее в Госбюро расследований заявили, что большинство контрабандистов, против которых СНБО ввел санкции, возобновили свою деятельность. Случилось это еще летом вследствие перераспределения контрабандных потоков.

Для восстановления деятельности они привлекли новые юридические лица, не вошедшие ранее в санкционные списки, а также получали поддержку со стороны должностных лиц Государственной таможенной службы Украины. Их имена не называются, однако сообщается: свою деятельность они осуществляли на территории Одесской и Киевской областей, а также в Киеве.

Отметим, всего было три волны внесения контрабандистов в санкционный список СНБО. Кто попал под санкции – читайте тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил расширить санкционный список контрабандистов. В него попали двое украинцев и немец. Также ограничительные меры затронули 24 компании, которые связаны с новыми фигурантами.