Санкции не помогли: почти все контрабандисты из списка СНБО вернулись к "работе"

Большинство контрабандистов, против которых Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции, возобновили свою деятельность. Случилось это еще летом вследствие перераспределения контрабандных потоков.

Для восстановления путей незаконного перемещения товаров через границу Украины контрабандисты привлекли ряд новых юридических лиц, не вошедшие ранее в санкционные списки, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР). Кроме того, они получали поддержку со стороны должностных лиц Государственной таможенной службы Украины.

Имена возобновивших свою деятельность контрабандистов не называются. Однако сообщается: свою деятельность они осуществляли на территории Одесской и Киевской областей, а также в Киеве.

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По местам проживания контрабандистов и их сообщников проведены обыски. Кроме того, ГБР собирается обратиться к иностранным правоохранительным органам для совместного проведения мероприятий по установлению активов указанных лиц за рубежом.

Всего было три волны внесения контрабандистов в санкционный список СНБО. Первыми туда попали 79 компаний, а также:

Бокало Иван Васильевич (Львов);

Пересоляк Валерий Иванович (Закарпатская область);

Кушнир Юрий Радулович (Черновицкая область);

Еримичук Александр Владимирович (Черновцы);

Фирманюк Орест Игоревич (Закарпатская область);

Альперин Вадим Александрович (Одесса);

Чудаков Александр Леонидович (Одесса);

Шерман Виктор Бенедиктович (Одесса);

Кравченко Александр Николаевич (Одесса);

Дидух Владимир Степанович (Львов).

Во время следующей волны список пополнили еще 12 лиц. Ими стали:

киевский предприниматель Сеяр Куршутов;

бывший руководитель Киевской таможни Юрий Дворак;

Черкасский Александр Ефимович;

Кукоба Эдуард Якович;

Доронин Олег Владимирович;

Мелконян Тигран Сасуникович;

Полуситок Владимир Михайлович;

Аминев Денис Марселович;

Сердюк Сергей Павлович;

Грибанов Михаил Александрович;

Попов Андрей Юрьевич;

Богданов Олег Валерьевич.

Третья волна затронула еще 24 компании. Кроме того, санкции были введены против 2 украинцев и одного немца:

Александр Акст – гражданин Германии, 1986 года рождения,

Валерий Фальковский – гражданин Украины, 1974 года рождения,

Владислав Студенец – гражданин Украины, 1984 года рождения.

Есть основания полагать, что в будущем список СНБО может быть опять расширен. По словам секретаря совета Алексея Данилова, борьба с контрабандистами еще не завершена и компетентные органы в дальнейшем будут отслеживать их деятельность.

Последний громкий случай контрабанды табака в ЕС был зафиксирован 16 октября. Тогда венгерские правоохранители задержали партию контрабандных сигарет украинского производства. Их пытались провезти через границу под видом упаковок с солью.

Получателем контрабанды значилась польская компания Crystal Invest с украинскими владельцами. Ее основал сын экс-замминистра транспорта и связи Владимира Бадагова – Вячеслав Бадагов, о чем сама компания сообщает на своем сайте и в профилях в социальных сетях.

Также известна марка незаконно замаскированных под соль сигарет – Marvel. Их производитель – Винниковская табачная фабрика во Львовской области. Производство расположено на мощностях бывшей "Львовской табачной фабрики" (сейчас такого юрлица, по данным YouControl, уже не существует).

Предприятие контролирует одиозный бизнесмен и депутат облсовета Григорий Козловский, которого СМИ уже не раз обвиняли в причастности к контрабанде, хоть он и утверждал, что работает исключительно по закону. Торговым домом Marvel владеет еще один львовский депутат (на этот раз из горсовета) –Алексей Ризник, руководитель в этой компании – опять же Козловский.

По сообщению СБУ, в Одессе действовал незаконный международный канал переправки табачных изделий в Евросоюз. Часть многомиллионного дохода контрабандисты планировали использовать для финансирования боевиков ОРДЛО.

В службе допускают, что к организации канала могут быть причастные лица из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны. В текущее время проводятся соответствующие проверки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Нидерландах 25 сентября, задержали двух украинцев, перевозивших нелегалов на яхте. Судно с мигрантами направлялось из Албании в Великобританию.