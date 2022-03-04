С Днепра в Донецкую область отправят партию медикаментов

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Медикаменты первой необходимости будут отправлены сегодня в Донецкую область из Днепра. Перечень согласован с Министерством здравоохранения Украины: антисептики, антибиотики, средства обработки ран и другие медицинские средства. Доставку организовал Фонд Рината Ахметова.

Это уже вторая партия лекарства, которую предоставляет Фонд в рамках заявленной помощи для Минздрава. Первые 100 тысяч единиц уже были направлены в больницы города Киева.

Сейчас Донецкая область находится в зоне активных боевых действий. Ряд городов окружены и находятся в состоянии гуманитарной катастрофы, там уничтожена инфраструктура.

Фонд Рината Ахметова совместно с бизнесами SCM за 7 дней войны направил в Украину более 300 млн. грн.

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В первую очередь речь идет о гуманитарной помощи (продуктах, лекарствах, предметах первой необходимости).