Россия планирует отобрать часть прибыли у крупного бизнеса, чтобы продолжать войну в Украине – Bloomberg

Страна-агрессор Россия уже не имеет средств для войны Украине. Для того, чтобы продолжать боевые действия на нашей территории, государство-террорист планирует отобрать часть прибыли у крупного бизнеса.

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Об этом сообщает Bloomberg. Журналисты ознакомились с инструкциями, данными чиновникам премьер-министром Михаилом Мишустиным в середине декабря 2022 года.

Отмечается, что в Кремле рассматривают единовременный сбор с производителей удобрений и угля. Также в планах РФ урезать расходы, которые не связаны с обороной. Это будет происходить по мере роста затрат на развитие войны в Украине.

Речь идет о повышении дивидендов от государственных компаний и введении единовременной выплаты. В постановлении правительства такие изменения называются частью "мобилизации доходов".

Кроме того, приказано выделить 175 миллиардов рублей (2,4 миллиарда долларов) на дополнительные расходы для переселения 100 000 человек из Херсона в Россию.

Инсайдеры сообщили, что власти РФ будут стараться по возможности устанавливать для государственных компаний дивиденды выше 50% от чистой прибыли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России впервые признали экономический спад в официальной статистике. Объем производства в стране сокращается в течение двух кварталов подряд, а ситуация ухудшилась из-за объявленной в РФ мобилизации.

Также OBOZREVATEL сообщал, что санкции ЕС, введенные против России, постепенно разъедают экономику страны-оккупанта и бьют по ее руководству, уверены в Еврокомиссии. Официально влияние санкций в ЕС скрывают, однако при этом пояснили, что объемы экспорта из РФ уже рухнули на 48%.

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