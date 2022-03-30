Россия блокирует в Черном море почти сотню судов с продовольствием и разбомбила три гражданских корабля, – Шерман

ВМС России заблокировали в Черноморском регионе не менее 90 гражданских судов, они предназначены для транспортировки продовольствия, в том числе зерна. Кроме того, страна-агрессор разбомбила три гражданских корабля.

Об этом сообщила Венди Шерман, заместитель госсекретаря США, во время заседания Совбеза ООН во вторник, 29 марта, передает Укринформ. Такие действия РФ оказывают негативное влияние на глобальную продовольственную безопасность.

Венди объяснила, что Черное море – основной глобальный торговый способ поставки зерна. По ее словам, на Черноморский регион приходится 30% мирового эксперта пшеницы, 20% кукурузы и 75% подсолнечного масла.

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По меньшей мере три гражданских корабля, которые перевозили товары из портов Черного моря в остальной мир, Россия разбомбила.

"ВМС РФ блокируют доступ к украинским портам, чем прекращают экспорт зерна. Они не позволяют выйти в Средиземное море примерно 94 суднам, перевозящим продовольствие для мирового рынка", – отметила Шерман.

Кроме того, из-за опасности от России многие грузоотправители не решаются отправлять свои суда в Черное море.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВМС РФ продолжают устраивать провокации, втягивая Украину в свои грязные военные игры. Оккупанты используют морские мины как неконтролируемые дрейфующие боеприпасы, захваченные вместе с оккупацией украинского полуострова Крым в 2014 году.

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