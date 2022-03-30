Россия устроила провокации в Черном море, используя захваченные в 2014 году в Севастополе морские мины - МИД

Военно-Морские силы Российской Федерации продолжают устраивать провокации, втягивая Украину в свои грязные военные игры. Оккупанты используют морские мины в качестве неконтролируемых дрейфующих боеприпасов, которые были захвачены вместе с оккупацией украинского полуострова Крым в 2014 году.

Разбрасывая опасные морские взрывчатки РФ пытается навязать международному сообществу дезинформацию, что этим занимается Украина. Как пояснили в Министерстве иностранных дел, это серьезное обвинение, ведь неконтролируемые мины могут нанести трагический ущерб жизни и здоровью экипажам гражданских кораблей.

"Следовательно, Россия, используя морские мины из захваченных в 2014 году военных складов, сознательно прибегает к провокациям и дискредитации Украины перед международными партнерами. Такими действиями государство-агрессор стремится скрыть свою незаконную деятельность в Черном море, что противоречит принципам и нормам международного морского и гуманитарного права и уклониться от ответственности за военные преступления и морской разбой", – указано в сообщении.

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В МИДе твердо обозначили, что любые последствия от указанных мин лежат целиком на Кремле и его вооруженных силах. В свою очередь Украина призывает международные инстанции отреагировать на противоправное поведение РФ и привлечь ее к уголовной ответственности.

"Об использовании Россией дрейфующих мин в Черном море Украина, соблюдая свои международные обязательства, уведомила Международную морскую организацию, а также международных партнеров каналами международной автоматизированной системы безопасности навигации на море (НАВТЕКС)", – заключили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в водах Черного моря у берегов Болгарии была обнаружена морская мина, создающая серьезную угрозу кораблям, заходящим и выходящим из порта. Это уже вторая подобная находка с начала военных действий в Украине, спровоцированных Москвой.

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