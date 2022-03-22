"Путин разочарован": никаких квот для беженцев из Украины в ЕС нет и не будет

Квот для беженцев из Украины по типу тех, что вводились для сирийцев, в Европейском Союзе не будет. Вместо этого ЕС впервые использовал Директиву о временной защите, чтобы помочь украинцам, которые бегут от развязанной Россией войны. Такой подход разочаровывает президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон в интервью ERR. По ее словам, ситуацию дважды в неделю обсуждают на встречах Еврокомиссии и в правительствах стран ЕС.

"Государства-члены [ЕС] могут сказать, сколько людей они могут принять. Другие государства-члены указывают, какие у них нужды. Это новый способ подхода к ситуации, без обязательных квот", – сказала Йоханссон.

Йоханссон уточнила, что Россия не может посеять раскол между странами ЕС из-за миграционного кризиса. Это, по ее словам, расстраивает кремлевское руководство.

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"Путин разочарован, потому что думал, что миграция может рассорить нас, но мы показали единство, которого никогда раньше не существовало. Нам удалось запустить Директиву о временной защите, которая никогда не использовалась за 20 лет. Мы приняли единогласное решение с министрами внутренних дел в течение несколько дней", – отметила Йоханссон.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, с начала российского вторжения в Украину в европейские страны выехали уже более 3 млн украинцев. Общее же количество вынужденных переселенцев значительно больше.

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