Проект повышения ренты на украинский газ вызвал подъем в рядах пропагандистов 'Газпрома', – Кучеренко

Российские эксперты и пропагандисты радуются перспективе падения объемов добычи газа в Украине и ожидают возвращения украинского газового рынка под контроль "Газпрома", заявил в своем Telegram первый заместитель председателя комитета ВР по энергетике, нардеп от "Батьківщини" Алексей Кучеренко, пишет издание "Гордон".

"Проект (главы правления НАК "Нафтогаз України") Юрия Витренко повысить ренту на собственный украинский газ, похоже, вызвал настоящий подъем в рядах газпромовских пропагандистов. Вчера такой (заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности РФ Алексей) Гривач – это у них как (пропагандист Владимир) Соловьев, но про газ – устроил танцы с бубнами, счастливый от того, что уже совсем скоро после голосования за ренту Украина попросится в очередь за газом в "Газпром", как Молдова. И что вызывает настоящую боль, с этим слугой режима трудно спорить", – написал Кучеренко.