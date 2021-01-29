Прибыль Альфа-Банка за 2020 год превысила 1,2 млрд гривен

Чистая прибыль Альфа-Банка (Киев) по итогам 2020 года составила 1,21 млрд грн, сообщает пресс-служба банка.

Согласно сообщения банка, положительную динамику показали все ключевые показатели, включая кредитный портфель, который вырос на 22%, и капитал – на 18,1%.

Общие активы Альфа-Банка за год увеличились на 36,2% до 97,5 млрд грн. При этом, объем высоколиквидных активов вырос на 39,5% до 7,2 млрд грн, в частности за счет роста остатков наличных средств.

Кредитный портфель банка вырос на 22% до 47,8 млрд грн. За счет кредитов, предоставленных юридическим лицам, объем которых вырос на 51,4% или на 10,1 млрд грн. Ранее сообщалось, что банк прокредитовал компании "Энергоатом" и "Укргаздобыча", а также аэропорт "Борисполь".

В соответствии с ростом активов, увеличился и объем пассивов банка: средства физических лиц за 2020 год приросли на 19,4% до 41,5 млрд гривен, юридических лиц – на 38,5% до 30,4 млрд гривен. Объем средств Национального банка в банке составил 9,9 млрд гривен.

Капитал Альфа-Банка в 2020 году увеличился на 18,1%, на 1,5 млрд грн до 9,7 млрд грн. Положительное влияние на динамику капитала имела прибыльная деятельность банка.

Регулятивный капитал Альфа-Банка по состоянию на 1 января 2021 года составил 8,8 млрд грн. Банк также сообщает, что на 1 января выполнял все требования Национального банка Украины в части экономических нормативов капитала и ликвидности и лимитов открытой валютной позиции.

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов (101,6 млрд грн) Альфа-Банк Украина занимал 6-е место среди 74 действовавших банков.

Ранее мы писали, что Альфа-Банк Украина запустил новый цифровой банк и спрогнозировал, как карантин повлияет на экономику Украины в 2021 году.