При содействии 'Батьківщини' в Раде договорились о поиске компромисса цены на газ для украинцев

На созванном по требованию "Батьківщини" совещании главы фракций договорились о поиске компромиссного решения по справедливой цене на газ, которое планируется обсудить в четверг, 18 февраля.

Об этом во время брифинга сообщила председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко. А коррупционные сделки посредников, которые закупают у государственных предприятий дешевый газ и перепродают его людям с огромной наценкой, по ее словам, будет расследовать парламентская ВСК.

"Мы получили от всех фракций согласие на определенный алгоритм действий. К сожалению, наш законопроект №4680 не поддержали "слуги народа", "Европейская солидарность" и "Голос", но мы договорились, что к утру четверга сотрудничаем вместе. И если эти фракции найдут компромиссное решение, то четверг мы посвятим тарифным вопросам. Я буду работать для того, чтобы в зале рассмотрели законопроекты, которые сделают дешевыми тарифы для людей", – отметила Тимошенко.

Кроме того, по ее словам, было решено, что Временная следственная комиссия, которая разоблачила скрутки по отмыванию налога на добавленную стоимость, детально изучит коррупционные сделки на рынке газа при участии посредников, которые перепродают дешевый газ людям вдвое дороже.

"Если Верховная Рада промолчит и не сделает ничего, это означает, что депутаты являются соучастниками коррупции, когда дешевый газ продается заранее определенным компаниям, а они вдвое дороже продают его людям. После совещания, я считаю, тарифный вопрос сдвинулся с мертвой точки, и мы будем форсировать его, пока не будет принят закон №4680, который вернет стране справедливую систему, когда украинский газ по доступной цене направляется украинцам", – отметила политик.

Напомним, Юлия Тимошенко во время выступления в парламенте сообщила, что в одной области украинцы не получают газ по цене 6 гривен 99 копеек, а платят 9 гривен и выше. А также в каждой области появились коррупционные прокладки, которые закупают у государственных предприятий дешевый газ и перепродают его людям с огромной наценкой. Разработанный командой "Батьківщини" законопроект 4680 может снизить цену на газ для людей втрое. В нем предлагается направить на нужды домохозяйств дешевый газ украинской добычи. Импортный газ, закачанный в хранилища летом по низким ценам, предлагается продавать людям по цене закупки, учитывая только затраты на его транспортировку и хранение.