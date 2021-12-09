Правительство согласилось на уничтожение экономики за очередную подачку от МВФ, – Шахов

Новый транш от Международного валютного фонда выглядит скудной подачкой в обмен на сдачу национального суверенитета. Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель партии "Наш край" Сергей Шахов.

"За этот кредит украинская власть – президент, премьер-министр, министр финансов, глава НБУ как подписавший меморандум с МВФ, – отказывается от финансового, экономического и судебного суверенитета, идет на уничтожение экономики и внедряет антисоциальную политику", – подчеркнул Шахов.

В частности, по его словам, украинские власти согласились на допущение к управлению государственными предприятиями и банками, правоохранительными органами и судебной власти так называемых международных экспертов (либо в наблюдательных советах, либо в комиссиях по назначению руководителей антикоррупционных органов и отбору судей).

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Кроме того, власти обязались с мая 2022 года повысить тарифы и цены на жилищно-коммунальные услуги, результатом чего станет рост "коммуналки" в 2-4 раза. При этом правительство отказалось от собственных обещаний по введению налога на выведенный капитал.

"В условиях карантинных ограничений власти взяли на себя обязательство не увеличивать налоговые преференции для развития украинской экономики. В то время как все развитые страны и развивающиеся страны активно пользуются этим инструментом поддержки бизнеса. Более того, власть также обязалась не вводить никаких ограничений на импорт, что делает невозможным утверждение законопроекта о локализации машиностроительной продукции", – добавляет нардеп.

"Наш край" выступает категорически против отказа украинских властей от реализации политики, ориентированной на защиту интересов людей, предпринимательства и отечественного производства. В партии призывают:

– пересмотреть условия сотрудничества с МВФ с учетом государственных, экономических и социальных интересов Украины;

– отказаться от такого унизительного сотрудничества с МВФ;

– разработать, утвердить и внедрять свою экономическую стратегию, для чего, очевидно, необходимо будет полностью сменить правительство (не отдельных министров, а весь состав) на профессиональных и опытных.