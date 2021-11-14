Правительство решило присвоить 19,3 млрд грн 'зеленых' еврооблигаций, – нардеп

Кабинет министров намерен присвоить 19,3 млрд грн, которые европейские банки предоставили для выплаты долгов инвесторам в возобновляемую энергетику Украины.

Об этом в эфире канала Украина 24 заявил нардеп Алексей Гончаренко, сопредседатель межфракционного объединения "Чистая энергия, здоровая окружающая среда".

"Это какое-то очередное волюнтаристское решение, которое будет иметь очень серьезные последствия для государства. Потому что на рынке альтернативной энергетики сложился глубокий кризис еще с начала прошлого года. Накопились долги в размере более 20 млрд грн. И эти долги правительство пообещало оплатить полностью, оно должно было это сделать еще в начале этого года. Это были соответствующие обязательства украинского правительства, они были закреплены законом, проголосованным Верховной Радой и подписанным президентом", – сказал нардеп.

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Он добавил, что вместо того, чтобы направить взятые на Западе деньги на оплату непосредственно долгов, правительство спровоцировало новый кризис.

"Возможно, у правительства есть желание закрыть какую-нибудь другую дыру. Но это безусловно скажется на инвестиционном климате, это безусловно скажется на каждом украинце. Я уже молчу о климатических изменениях, об экологии, от которой Украина тоже очень серьезно страдает. И качество воздуха и все остальное", – подытожил нардеп.

Напомним, накануне поздно вечером правительство уволило руководителя ГарПока Петриковца и заблокировало на уровне Сбербанка погашение долгов перед зелеными инвесторами. Средства в сумме 19,3 млрд грн были заблокированы по указанию правительства. Петриковец обратился в НАБУ с заявлением о совершении преступления.

Как сообщалось, в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский на климатической конференции в Глазго обещал международному сообществу вернуть доверие международных инвесторов в возобновляемые источники в Украину.