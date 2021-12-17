Повышение тарифа на распределение газа приведет к росту цен на продукты, – экономист

Из-за повышения тарифа на распределение газа увеличатся цены на товары и услуги для украинцев, ведь производители заложат свои расходы в цены. Также увеличится задолженность по коммунальным услугам.

Об этом заявил член экономического дискуссионного клуба Олег Пензин в эфире телеканала "Украина 24".

"Это ударит и по нам с вами, потому что в цене товара, который будет производиться на украинских предприятиях с учетом этого газа, рано или поздно он окажется у нас с вами на полках. И мы будем его оплачивать. В конце концов, конечный потребитель оплачивает все", – сказал Пензин.

По его мнению, рост тарифа на распределение газа также ударит по коммунальной сфере, где и без того тяжелая ситуация, ведь существует большая задолженность за предоставленные услуги. Экономист подчеркнул: власти не будут принимать решение о реструктуризации долгов предприятий ЖКХ вечно.

Видео дня

"Мы с вами все время находимся в той долговой яме. И собственно, пока ситуация будет по ценам на газ такой, как она есть, то надо понимать, что вряд ли люди станут богаче, а предприятия ЖКХ найдут средства для того, чтобы погасить долги", – сказал Пензин.

Ранее политолог Кирилл Сазонов заявил, что Антимонопольный комитет должен заинтересоваться облгазами Фирташа, желающими необоснованно повысить тариф на распределение газа.

Напомним, недавно ряд облгазов представил проекты расчетов тарифов на распределение природного газа в 2022 году, которыми предполагается их повышение от 61% до 443%. Объясняется это резким ростом рыночной цены природного газа.