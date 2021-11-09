Потребление лома в мире будет расти из-за курса на декарбонизацию – McKinsey

Курс на декарбонизацию повысит спрос на металлолом в мире, поскольку его использование при производстве стали позволяет снижать выбросы. Такое мнение высказали представители консалтинговой компании McKinsey, сообщает ГМК Центр.

Согласно данным McKinsey, на сегодня средний показатель доли металлолома в производстве стали в мире составляет 30%. И в дальнейшем его потребление будет расти, поскольку страны взяли курс на декарбонизацию.

В частности, по мнению партнера McKinsey Бенедикта Цоймера, наибольшим спросом среди потребителей будет пользоваться лом с низким уровнем выбросов СО2 и энергоемкостью.

Председатель американской компании Newell Recycling Equipment Скотт Ньюэлл подчеркнул, что один из мировых лидеров в металлургии – Китай – будет наращивать импорт лома.

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"Китай стремится использовать более высокий процент лома и снижает процент производства стали из железной руды. Китаю потребуется импортировать лом, а не железную руду и уголь, чтобы достичь целей по сокращению выбросов в окружающую среду и более рентабельному производству стали", – рассказал Ньюэлл.

Напомним, ранее украинские металлурги обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой сократить бесконтрольный экспорт металлолома из Украины, поскольку предприятия уже столкнулись с дефицитом сырья. Если экспорт не будет прекращен, страна столкнется с масштабным кризисом в металлургической отрасли и не сможет выполнить обязательства по декарбонизации, взятые на себя ранее.

В свою очередь в Министерстве экономики подговорили два варианта решения этой проблемы: положение о временном запрете экспорта металлолома из Украины, и проект закона о повышении экспортной пошлины с 56 до 200 евро/тонна. Однако ни одно из этих решений так и получило развитие.

Ранее главный аналитик CMK Center Андрей Тарасенко сообщил, что ЕС планирует ввести запрет на экспорт лома для защиты своего производителя, и Украине, по его мнению, следует поступить так же.